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بالفيديو.. سما المصري تكشف أسباب توقف برنامجها الديني

بالفيديو.. سما المصري تكشف أسباب توقف برنامجها الديني
القاهرة(صدى):

نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصرى ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي كشفت به عن أسباب تأجيل برنامجها الديني ” أهل العلم ” الذي كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان .

وقالت سما المصرى في الفيديو ، إنها قررت تأجيل البرنامج بعدما فشل فريق الإعداد الخاص بها فى استضافة أى شيخ فى الحلقات، مؤكدة أن رد الضيوف حين طُلب منهم الظهور فى برنامجها كان ” سما المصرى فتنة ومش هنطلع معاها ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 597 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يهديها ..واضح انها مريضة نفسيا وعقليا وتبغى الشهرة باى وسيلة

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