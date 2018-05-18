بالفيديو.. سما المصري تكشف أسباب توقف برنامجها الديني

القاهرة(صدى):

نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصرى ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي كشفت به عن أسباب تأجيل برنامجها الديني ” أهل العلم ” الذي كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان .

وقالت سما المصرى في الفيديو ، إنها قررت تأجيل البرنامج بعدما فشل فريق الإعداد الخاص بها فى استضافة أى شيخ فى الحلقات، مؤكدة أن رد الضيوف حين طُلب منهم الظهور فى برنامجها كان ” سما المصرى فتنة ومش هنطلع معاها ” .