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” السويلم ” : اكتمال حجز 70% من مشروعي درة المدينة وبوابة طيبة

” السويلم ” : اكتمال حجز 70% من مشروعي درة المدينة وبوابة طيبة
علي القحطاني(صدى):

كشف سيف السويلم، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، عن اكتمال حجز أكثر من 70% من مشروعي ” درة المدينة ” و ” بوابة طيبة ” في المدينة المنورة، وذلك بعد أسبوع فقط من إطلاق معارضهما.

وعن المشروعين، ذكر ” السويلم ” أنهما يتميزان بموقعهما الاستراتيجي، حيث يقعان على بعد نحو 8 كلم من الحرم النبوي، وبأسعار تبدأ من 270 ألف ريال.

تجدر الإشارة إلى أن نسب الحجوزات بمشروع ” درة المدينة المنورة ” ، تجاوزت الـ77%، أما عن الحجوزات في ” بوابة طيبة ” تجاوزت الـ60 % من عدد الوحدات المعروضة.


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