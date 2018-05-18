مدارس أهلية تجبر معلميها بالتوقيع على إجازة 3 شهور دون راتب.. و ” التعليم ” ترد

نايف السالم(صدى):

علّقت وزارة التعليم على قيام إدارات عدد من المدارس الأهلية بإلزام معلميها ومعلماتها بالتوقيع على ” إجازة استثنائية ” لمدة 3 أشهر بدون راتب، وذلك للتهرب من دفع رواتبهم خلال فترة الإجازة الصيفية.

حيث أوضحت الوزارة أن دورها ” فني ” بالنسبة لهذه الواقعة، ولكنها أكدت أنها ستقف بجانب المعلمين والمعلمات المتضررين، وذلك في حال حدوث أي تجاوز من إدارات المدارس الأهلية، مبيّنة أن الإجازة الاستثنائية مخالفة للنظام.

كما لفتت الوزارة، إلى أنها ستقف مع أي معلم يتقدم بشكوى للجهات المعنية، وأنها ستتابع قضيته لدى مكتب العمل.

جدير بالذكر، أنه قد جاء رد الوزارة بعد مطالبة عدد من المعلمين والمعلمات وزارتي التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية بالتدخل لوقف هذه الفوضى التي تتكرر سنويًا – على حد قولهم.