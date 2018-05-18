مدارس أهلية تجبر معلميها بالتوقيع على إجازة 3 شهور دون راتب.. و ” التعليم ” ترد
علّقت وزارة التعليم على قيام إدارات عدد من المدارس الأهلية بإلزام معلميها ومعلماتها بالتوقيع على ” إجازة استثنائية ” لمدة 3 أشهر بدون راتب، وذلك للتهرب من دفع رواتبهم خلال فترة الإجازة الصيفية.
حيث أوضحت الوزارة أن دورها ” فني ” بالنسبة لهذه الواقعة، ولكنها أكدت أنها ستقف بجانب المعلمين والمعلمات المتضررين، وذلك في حال حدوث أي تجاوز من إدارات المدارس الأهلية، مبيّنة أن الإجازة الاستثنائية مخالفة للنظام.
كما لفتت الوزارة، إلى أنها ستقف مع أي معلم يتقدم بشكوى للجهات المعنية، وأنها ستتابع قضيته لدى مكتب العمل.
جدير بالذكر، أنه قد جاء رد الوزارة بعد مطالبة عدد من المعلمين والمعلمات وزارتي التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية بالتدخل لوقف هذه الفوضى التي تتكرر سنويًا – على حد قولهم.
الواقع[ عدد التعليقات: 6181 ] نشر منذ 35 دقيقة
نحن في بلاد المسلمين ولسنا في مكان الظلم والابتزاز واكل أموال الموظفين هؤلاء سبب ثراء صاحب المدارس الخاصة يعملون طيلة 9 أشهر على قدم وساق واخر شيء تاكل حقوقهم أو تمنعها هؤلاء خلفهم أسر أطفال ونساء ومن ابسط حقوقهم الاجازة الصيفية مثلهم مثل القطاع العام بكامل مستحقاتهم ونرجوا من دولتنا المباركة عدم التفريق بين الموظف العام والموظف في الخاص كلهم سعودين ومن ابسط حقوقهم العدل والإنصاف ولا نريد أن نسمع مقولة نحن غير مسؤولين عن القطاع الخاص ما هذا الكلام الغريب