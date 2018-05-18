بالفيديو.. موقف إنساني من الداعية الكويتي ” السميط ” تجاه طفلة كينية

خالد الظفيري(صدى):

استعرض عدد من المقربين من الداعية الكويتي الراحل عبدالرحمن السميط، رحمه الله، موقفًا مؤثرًا في حياة ” السميط ” .

حيث حكى المقربون خلال لقائهم ببرنامج ” من الصفر ” ، عن موقف ” السميط ” تجاه طفلة من كينيا، عُثر عليها هاربة من مجاعة تعرضت لها قريتهم، فكفلها وأنفق عليها حتى أصبحت اليوم نائب وزير الصحة الكيني.

وبالتطرق للتفاصيل فإن ” السميط ” عثر على الطفلة، في حالة يرثى لها، بعدما تمكنت من الهروب مع أمها من المجاعة، حيث تعهد بالإنفاق عليها والتكفل بتعليمها؛ شرط أن تتفوق في دراستها.

وحققت ” زينب ” النجاح والتفوق، والتحقت بكلية الطب؛ بناء على رغبتها، حيث أكد المقربون من الداعية الكويتي أنه كان يفرح لنجاحها كثيرًا؛ كما يفرح بنجاح أبنائه وبناته.