علا الفارس تهدد هؤلاء الأشخاص بالملاحقة القانونية

أماني الغامدي(صدى):

هددت الإعلامية الأردنية علا الفارس، عدد من الأشخاص الذين قاموا بتشويه صورتها مهددة إياهم بالملاحقة القضائية.

وجاء ذلك في معرض تهنئتها متابعيها بحلول شهر رمضان المبارك ، حيث كتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي : ” في هذا الشهر الفضيل شهر التسامح، أتوجه بالشكر للأشخاص الذين انتقدوني نقدا بناءاً رغم قساوته في الفترة الأخيرة ” .

واضافت: ” أما الأشخاص الذين تعمدوا الإساءة والتطاول والمساس بالسمعة في مواقع التواصل استنادًا على نوايا مبيتة هدفها التشويه، فإن ملاحقتهم قضائيًا من قبل الجهات المختصة مستمرة ” .