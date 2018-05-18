علا الفارس تهدد هؤلاء الأشخاص بالملاحقة القانونية
هددت الإعلامية الأردنية علا الفارس، عدد من الأشخاص الذين قاموا بتشويه صورتها مهددة إياهم بالملاحقة القضائية.
وجاء ذلك في معرض تهنئتها متابعيها بحلول شهر رمضان المبارك ، حيث كتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي : ” في هذا الشهر الفضيل شهر التسامح، أتوجه بالشكر للأشخاص الذين انتقدوني نقدا بناءاً رغم قساوته في الفترة الأخيرة ” .
واضافت: ” أما الأشخاص الذين تعمدوا الإساءة والتطاول والمساس بالسمعة في مواقع التواصل استنادًا على نوايا مبيتة هدفها التشويه، فإن ملاحقتهم قضائيًا من قبل الجهات المختصة مستمرة ” .
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