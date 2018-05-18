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بالفيديو..مرابطو الحد الجنوبي يطلبون من الشعب الدعاء لهم بالنصر

بالفيديو..مرابطو الحد الجنوبي يطلبون من الشعب الدعاء لهم بالنصر
نايف السالم(صدى):

ظهر مرابطون بالحد الجنوبي، في أول أيام شهر رمضان المعظم، في مقطع فيديو، مطمئنين الشعب السعودي على آمان حدود المملكة، طالبين منهم الدعاء بالنصر.

وتقدم الجنود بالتهاني لخادم الحرمين السريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – ، وللشعب ، بمناسبة حلول الشهر المبارك.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1631 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله ينصركم ويردكم سالمين غا نمين

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