بالفيديو..مرابطو الحد الجنوبي يطلبون من الشعب الدعاء لهم بالنصر
ظهر مرابطون بالحد الجنوبي، في أول أيام شهر رمضان المعظم، في مقطع فيديو، مطمئنين الشعب السعودي على آمان حدود المملكة، طالبين منهم الدعاء بالنصر.
وتقدم الجنود بالتهاني لخادم الحرمين السريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – ، وللشعب ، بمناسبة حلول الشهر المبارك.
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مغرد[ عدد التعليقات: 1631 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله ينصركم ويردكم سالمين غا نمين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28556 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ينصركم. على اعدائكم ويحفظكم من شر. ويدكم سالمين غانمين. ويجعلكم من صوامه وقوامه وعتقائه انه جواداً كريم