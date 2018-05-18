دعمًا للتوطين.. العمل تدرس تنفيذ مشاريع جديدة

عادل الحربي (صدى):

تعكف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تنفيذ مشروعات جديدة ، بهدف زيادة التوطين، وإتاحة الفرص العملية أمام المواطنين والمواطنات في مختلف المجالات المهنية والحرفية.

وشملت المشروعات الجديدة : توفير الحوافز اللازمة لدخول سوق العمل، و تقديم الأنشطة التدريبية التي توائم متطلبات سوق العمل، وتشجيع العمل عن بعد بالدوام الجزئي، وتطوير آلية الاستقدام للاعتماد على الايدي الوطنية.

كما تضمنت تصميم مشروعات إنتاجية لأولئك الذين يرغبون في ممارسة المهن الحرة ، وتطوير آليات وقنوات التوظيف وتقديم الأنشطة التدريبية التي توائم متطلبات سوق العمل.