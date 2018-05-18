عبارة ” مسيئة للبدو ” تفتح النار على ” عوض أبا عن جد “

نورة الشهري (صدى):

أثارت أولى حلقات مسلسل ” عوض أبا عن جد ” الكوميدي، جدلا واسعا، بسبب عبارة اعتبرها المشاهدون بأنها مسيئة للبدو.

وجاء نص العبارة التي أثارت الجدل : ” جدك أعرابي ثور “، في سياق أحد المشاهد، وفور انتهاء الحلقة الأولى، انهالت الانتقادات اللاذعة للمسلسل عبر مواقع التواصل.

المسلسل بطولة النجم أسعد الزهراني ، وتدور أحداثه في نمط جديد من الفانتازيا التاريخية الكوميدية.