عبارة ” مسيئة للبدو ” تفتح النار على ” عوض أبا عن جد “
أثارت أولى حلقات مسلسل ” عوض أبا عن جد ” الكوميدي، جدلا واسعا، بسبب عبارة اعتبرها المشاهدون بأنها مسيئة للبدو.
وجاء نص العبارة التي أثارت الجدل : ” جدك أعرابي ثور “، في سياق أحد المشاهد، وفور انتهاء الحلقة الأولى، انهالت الانتقادات اللاذعة للمسلسل عبر مواقع التواصل.
المسلسل بطولة النجم أسعد الزهراني ، وتدور أحداثه في نمط جديد من الفانتازيا التاريخية الكوميدية.
ضب يحب البراد[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
الحقد مالي قلوبهم على البدو اهل الارض الاصليين
ابو داود[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 57 دقيقة
كلمة اعرابي يقصد بها كل العرب سواء يدوي يعيش في الصحراء او حضري يعيش داخل القريه لاتسيؤو الظن بالاخرين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28556 ] نشر منذ 53 دقيقة
ياشين العنصريه كل الناس سواء
الواقع[ عدد التعليقات: 6181 ] نشر منذ 27 دقيقة
كلنا أبناء وطن واحد ومصير واحد ولاسمح الله و حدثة حرب لن يسأل العدو هل انت حضري ام بدوي وهل انت فلان ابن علان لذلك يجب أن يعيش الجميع بحب واحترام وتقدير في هذا الوطن الغالي المبارك ولله الحمد هذا ما علمنا ديننا الحنيف وسعت إليه دولتنا