” التقاعد ” تؤكد عدم تقديمها أي قروض شخصية أو شراء مٌدد

عادل الحربي (صدى):

قالت المؤسسة العامة للتقاعد إنها لاتقدم أي قروض شخصية، أوتسمح بشراء مدد لاستكمال الفترة المطلوبة للتقاعد المبكر.

وأوضحت المؤسسة أن مدة الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد هي مدة الخدمة الفعلية التي قضاها المتقاعد على مرتبة في ميزانية الدولة أو ميزانيات الهيئات العامة.

وأشارت إلى أن مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب ، تعد من ضمن المدد المحتسبة لغرض التقاعد بعد توافر الشروط النظامية المنصوص عليها في أنظمة الخدمة وتوريد الحسميات التقاعدية المستحقة عنها.

ولفتت إلى أن المدد المستبعدة من الاحتساب لغرض التقاعد تشمل مدد الغياب بدون إجازة ،ومدة الإجازة الاستثنائية وأية إجازات أخرى بدون مرتب ،باستثناء الإجازة المرضية ،والإجازة الدراسية ،ومدة كف اليد إذا تقرر حرمان الموظف من راتبه عنها وكسور الشهر في مجموع مدة الخدمة.

وتشمل أيضًا مدة الخدمة التي ينص أي من الأنظمة على عدم احتسابها ،ومدة شغل الوظيفة أو المرتبة بالمخالفة لأحكام النظام كالاستمرار في الخدمة المدنية بعد بلوغ السن المحددة للإحالة على التقاعد دون التمديد له وفق الضوابط النظامية.