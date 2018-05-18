بن سحيم تعليقًا على صورة ولي العهد وزعماء العرب: ” يحز في النفس عزلة بلادي “

حمود العنزي (صدى):

علق رئيس المعارضة القطرية سلطان بن سحيم آل ثاني، اليوم الجمعة ، على الصورة التي جمعت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ، وملك البحرين حمد أل خليفة.

وقال بن سحيم: ” بينما الأشقاء يجتمعون ويلتقون ويقتربون أكثر فأكثر، يحز في النفس العزلة التي تعيشها بلادي “.

وتابع : “أصبحنا منبوذين، ابتعدنا عن أهلنا وأشقائنا، واستبدلنا مكانهم التركي والإيراني، المكابرة والعناد تقتل صاحبها “.

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