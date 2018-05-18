” الراجحي ” يعلن قراره بشأن ضحايا ” السايبر “

علي القحطاني (صدى):

بعد ظهور متضرري ” السايبر ” ، من جديد وشكواهم من أن البنوك اتخذت قرارات تخدم مصلحتها الخاصة فقط، قرر مصرف الراجحي تثبيت أقساط القرض السكني نظام ” السايبر”.

وقال مصرف الراجحي في تغريدة له عبر تويتر : ” يعلن مصرف الراجحي تثبيت تكلفة التمويل العقاري ذي التكلفة المتغيرة لتمكين المواطنين من تملك السكن المناسب، علماً بأن المصرف لم يقم بأي زيادة منذ تنفيذ أول عقد عام ٢٠٠٧ “.

يذكر أن البنوك خالفت تعليمات مؤسسة النقد التي توصي بأن تكون نسبة الاستقطاع من دخل العميل عند الحصول على تمويل عقاري بما لا يتجاوز الـ ٦٠٪‏ من الراتب، وسمحت بـ ٦٥٪‏ لمن تتجاوز رواتبهم الـ ١٢ ألف ريال، وما عدا ذلك يعد مخالفاً.

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