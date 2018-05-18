المفتي للمرأة: الطبخ وتنظيف المطبخ عبادة لا تتنافى مع الصيام

حمود العنزي (صدى):

أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن انشغال المرأة في المطبخ، وتنظيف المنزل لا ينقص من صيامها أبدًا ولا من أجرها.

وقال المفتي ردًا على سؤال ببرنامج ” فتاوى ” حول استغلال المرأة للشهر المبارك وعدم الانشغال بالطبخ ، : ” المرأة المسلمة في بيتها مأجورة على عملها؛ على إصلاح الطعام وغسيل الثياب ونظافة البيت فهي مؤتمنة على ذلك فعملها في بيتها عبادة ولا يتنافى مع الصيام “.

وأضاف : ” إصلاح الطبخ عبادة وتنظيف الملابس لأولادها عبادة وتنظيف المنزل عبادة لا تتنافى مع الصيام، الصيام لا ينافي العبادة “وأردف سماحته: فالصيام عبادة والأعمال عبادة لا تنافي بينهما “.

وفي سياق منفصل، أكد المفتي أن الادعاءات المثارة عن الصوم، وربطه بضعف الإنجاز وقلة النشاط، خاطئة كل الخطأ، مشيرًا إلى أن الصوم نشاط وجد واجتهاد.