المفتي للمرأة: الطبخ وتنظيف المطبخ عبادة لا تتنافى مع الصيام
أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن انشغال المرأة في المطبخ، وتنظيف المنزل لا ينقص من صيامها أبدًا ولا من أجرها.
وقال المفتي ردًا على سؤال ببرنامج ” فتاوى ” حول استغلال المرأة للشهر المبارك وعدم الانشغال بالطبخ ، : ” المرأة المسلمة في بيتها مأجورة على عملها؛ على إصلاح الطعام وغسيل الثياب ونظافة البيت فهي مؤتمنة على ذلك فعملها في بيتها عبادة ولا يتنافى مع الصيام “.
وأضاف : ” إصلاح الطبخ عبادة وتنظيف الملابس لأولادها عبادة وتنظيف المنزل عبادة لا تتنافى مع الصيام، الصيام لا ينافي العبادة “وأردف سماحته: فالصيام عبادة والأعمال عبادة لا تنافي بينهما “.
وفي سياق منفصل، أكد المفتي أن الادعاءات المثارة عن الصوم، وربطه بضعف الإنجاز وقلة النشاط، خاطئة كل الخطأ، مشيرًا إلى أن الصوم نشاط وجد واجتهاد.
نهى[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله يعينا على عبء هذه الاعمال في الصيام
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28544 ] نشر منذ 51 دقيقة
الله يجزاك خير الجزاء يا شيخ
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4329 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله يحزاك خير ياشيخنا الفاضل
بارك الله فيك وفي علمك ونفع بك
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 6 دقائق
مشكلت الرجال لايعرفون الطبخ انا امس جيت بسوي الفطور في الظهر من مالذ وطاب وانطردت من المطبخ شر طرده كانت بتخليني بنت الاجواد ضحكة العربان بس ربي ستر