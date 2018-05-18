خالد عبدالرحمن: طلبت الزواج وأنا بعمر الـ 17

نورة الشهري (صدى):

حل الفنان الكبير خالد عبدالرحمن ضيفاً ،بأولى حلقات برنامج ” تالي الليل” على قناة ” SBC ” الجديدة.

واستعرض عبدالرحمن مسيرته في حوار سلط الضوء على أهم محطاته الفنية، وجديده في مقبل الأيام، وجوانب عدة من حياته.

وكشف الفنان خلال الحلقة إنه طلب أن يتزوج وهو بعمر السابعة عشر عامًا، لكن تم الرد عليه بأنه مازال صغيرًا على هذه المرحلة.

كما أكد خلال حواره على أن الفنان الذي تغيره الأضواء على الجمهور، يعتبر هذا أكبر دليل على أنه لا يستحق الشهرة.

وبدأ خالد عبدالرحمن مشواره الفني في الثمانينيات ،وعاصر عديداً من الأجيال الفنية ،تعاون فيها مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين، مقدمًا أكثر من 30 ألبـوماً فنياً، صوَّر منها 40 أغنية بطريقة الفيديو كليب.