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  3. شقيق معتز هوساوي يلمح على تجديد عقد معتز مع الاهلي

شقيق معتز هوساوي يلمح على تجديد عقد معتز مع الاهلي




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 1 ساعة

*لاعب جيد ولكن عليه ملاحظات وطلعات غريبة!؟ومباراة السد أتمنى يشوفها كذا مرة ويراجع نفسة زين..*
المدافعين الأفضل حاليآ خلال الموسمين الماضيين هم جحفلي ومعتز وعمر فقط..أما البقية فحبة فوق وحبة تحت ونفسيات بدون فكر وتطوير!!

[ عدد التعليقات: 493 ] نشر منذ 18 دقيقة

91 يقصد الاهلي
انه باقي في الاهلي

[ عدد التعليقات: 493 ] نشر منذ 17 دقيقة

91 لون اخضر باقي في الاهلي ويبي الاهلي

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