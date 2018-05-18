شقيق معتز هوساوي يلمح على تجديد عقد معتز مع الاهلي

الجمعة 18
مايو
*لاعب جيد ولكن عليه ملاحظات وطلعات غريبة!؟ومباراة السد أتمنى يشوفها كذا مرة ويراجع نفسة زين..*
المدافعين الأفضل حاليآ خلال الموسمين الماضيين هم جحفلي ومعتز وعمر فقط..أما البقية فحبة فوق وحبة تحت ونفسيات بدون فكر وتطوير!!
91 يقصد الاهلي
انه باقي في الاهلي
91 لون اخضر باقي في الاهلي ويبي الاهلي
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ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 1 ساعة
*لاعب جيد ولكن عليه ملاحظات وطلعات غريبة!؟ومباراة السد أتمنى يشوفها كذا مرة ويراجع نفسة زين..*
المدافعين الأفضل حاليآ خلال الموسمين الماضيين هم جحفلي ومعتز وعمر فقط..أما البقية فحبة فوق وحبة تحت ونفسيات بدون فكر وتطوير!!
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 493 ] نشر منذ 18 دقيقة
91 يقصد الاهلي
انه باقي في الاهلي
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 493 ] نشر منذ 17 دقيقة
91 لون اخضر باقي في الاهلي ويبي الاهلي