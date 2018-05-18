مسؤول بالخزانة الأمريكية: سنلاحق من يبيع الدولار الأمريكي للمصارف الإيرانية

واشنطن(صدى):

كشف مسؤول بالخزانة الأمريكية، أنه سيتم ملاحقة من يبيع الدولار الأمريكي للمصارف الإيرانية.

وأوضح أن هدف العقوبات التي تم فرضها على إيران، هو منعها من تمويل الإرهاب ووقف شراء التكنولوجيا الصاروخية والضغط عليها للعودة للمفاوضات.

وأضاف :” سنعمل على إجبار الإيرانيين على اتخاذ قرارات صعبة وعليهم الاختيار ما بين الإصلاح أو تمويل الإرهاب “.

وتابع : “إيران تقوم بتحويل الأموال إلى حماس وغيرها من الجماعات الإرهابية في غزة الأمر الذي يسبب مشاكل للمصريين بسبب داعش التي تستفيد من هذه الأسلحة، و تزود ميليشيات الحوثي بالأموال والصواريخ التي تطلق على مطارات سعودية”.