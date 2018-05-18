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بالفيديو.. مضاربة بين شخصين فى نهار رمضان بأحد بنوك الرياض

بالفيديو.. مضاربة بين شخصين فى نهار رمضان بأحد بنوك الرياض
حمود العنزي (صدى):

تداول عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أول أيام شهر رمضان، مقطع فيديو يوثق مضاربة بين شخصين فى أحد البنوك بمدينة الرياض.

هذا وبيّن ” المقطع “، نشوب شجار بين مواطنين فى أحد الفروع البنكية، وأسفر الشجار عن إصابة الشخصين بجروح، ومن جانب أخر حاول عدد من المواطنين التدخل لفض الشجار.

 

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 1 ساعة

والله تصرف بشع ما كان عليهم الامور تصل لهون خصوصا في رمضان شهر التسامح

[ عدد التعليقات: 1336 ] نشر منذ 8 دقائق

لاكثرهم الله

الاجانب

[ عدد التعليقات: 1336 ] نشر منذ 8 دقائق

لاكثرهم الله

الاجانب

[ عدد التعليقات: 1336 ] نشر منذ 8 دقائق

لاكثرهم الله

الاجانب

[ عدد التعليقات: 1336 ] نشر منذ 8 دقائق

لاكثرهم الله

الاجانب

[ عدد التعليقات: 1336 ] نشر منذ 8 دقائق

لاكثرهم الله

الاجانب

[ عدد التعليقات: 1336 ] نشر منذ 8 دقائق

لاكثرهم الله

الاجانب

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