بالفيديو.. مضاربة بين شخصين فى نهار رمضان بأحد بنوك الرياض

حمود العنزي (صدى):

تداول عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أول أيام شهر رمضان، مقطع فيديو يوثق مضاربة بين شخصين فى أحد البنوك بمدينة الرياض.

هذا وبيّن ” المقطع “، نشوب شجار بين مواطنين فى أحد الفروع البنكية، وأسفر الشجار عن إصابة الشخصين بجروح، ومن جانب أخر حاول عدد من المواطنين التدخل لفض الشجار.