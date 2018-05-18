بالفيديو.. مضاربة بين شخصين فى نهار رمضان بأحد بنوك الرياض
تداول عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أول أيام شهر رمضان، مقطع فيديو يوثق مضاربة بين شخصين فى أحد البنوك بمدينة الرياض.
هذا وبيّن ” المقطع “، نشوب شجار بين مواطنين فى أحد الفروع البنكية، وأسفر الشجار عن إصابة الشخصين بجروح، ومن جانب أخر حاول عدد من المواطنين التدخل لفض الشجار.
فيديو
شاهد.. مسلسل #مضاربات_رمضان ينطلق من أحد فروع “بنك الرياص” صباح اليوم #رمضان_كريم #رمضان pic.twitter.com/JUhY7tXJ1J
— فيديو السعودية (@video_ksa1) ١٧ مايو ٢٠١٨
فهد[ عدد التعليقات: 351 ] نشر منذ 1 ساعة
والله تصرف بشع ما كان عليهم الامور تصل لهون خصوصا في رمضان شهر التسامح
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28544 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان المفروض الصوم يعلمهم الصبر
qlq[ عدد التعليقات: 1336 ] نشر منذ 8 دقائق
لاكثرهم الله
الاجانب
qlq[ عدد التعليقات: 1336 ] نشر منذ 8 دقائق
لاكثرهم الله
الاجانب
qlq[ عدد التعليقات: 1336 ] نشر منذ 8 دقائق
لاكثرهم الله
الاجانب
qlq[ عدد التعليقات: 1336 ] نشر منذ 8 دقائق
لاكثرهم الله
الاجانب
qlq[ عدد التعليقات: 1336 ] نشر منذ 8 دقائق
لاكثرهم الله
الاجانب
qlq[ عدد التعليقات: 1336 ] نشر منذ 8 دقائق
لاكثرهم الله
الاجانب