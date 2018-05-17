أمير تبوك يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بحلول رمضان
قدم صاحب السمو الملكي أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبد العزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أصدق آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال سموه : ” يسعدني أن أبعث لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك، أأصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ،سائلين المولى القدير أن يحفظكم، ويحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها “.
فهد[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 34 دقيقة
كل عام وانتم بخير وسلام وصحة وعافية
فيصل[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 33 دقيقة
اللهم اعنا على الصيام ووفقنا للخير واحفك ملكنا وولي عهده الامين ومملكتنا يارب العالمين
فيصل[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 28 دقيقة
اللهم اعنا على الصيام ووفقنا للخير واحفظ ملكنا وولي عهده الامين ومملكتنا يارب العالمين