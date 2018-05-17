أمير تبوك يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بحلول رمضان

محمود البلوي(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبد العزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أصدق آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه : ” يسعدني أن أبعث لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك، أأصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ،سائلين المولى القدير أن يحفظكم، ويحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها “.