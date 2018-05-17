ارتفاع إيرادات مانشستر يونايتد بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا

ماجد محمد(صدى):

أكد مصادر إعلامية على أن الخروج المفاجئ لمانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على يد إشبيلية الإسباني لم يؤثر على الوضع المالي للنادي الإنجليزي في الربع الماضي، بعدما واصل تحقيق أهدافه للسنة الحالية.

وأوضحت المصادرأن إيرادات النادي ارتفعت قبل حساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس إلى 36.1 مليون جنيه إسترليني “48.71 مليون دولار” من 30 مليون جنيه إسترليني قبل عام.

وأضافت المصادر : وزاد الدخل خلال هذه الفترة بمقدار 8.1 % إلى 137.5 مليون جنيه إسترليني.