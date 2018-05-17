5نصائح لعلاج ارتفاع ضغط الدم في رمضان

نايف السالم(صدى):

نشرت وزارة الصحة انفوجراف لعلاج ارتفاع ضغط الدم في رمضان وتناولت فيها الدراسات التي بحثت تاثير الصيام على ضغط الدم، وقد تضمنت النشرة عدة توصيات أهمها:

ويجب على الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم، مراجعة الطبيب المعالج قبل البدء بالصيام. يوصى بتجنب الاطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح، والاطعمة الغنية بالدهنيات.

يونصح المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الذي يكون خارجا عن السيطرة، بالامتناع عن الصيام إلى أن يتم ضبط ضغط الدم لديهم.

تعتبر الخضروات والفواكه جزءا أساسيا من وجباتك الرمضانية إذ تشكل الخضار والفواكه مصدرا أساسيا للبوتاسيوم الذي يساهم في التحكم في ضغط الدم المرتفع. وينصح بالاكثار من الخضروات في رمضان عن طريق تناول السلطات، الشوربات والخضروات المطبوخة، وكذلك يوصى بتناول 3 حصص من الفواكه يوميا.

ويجب الحد من استهلاك الملح وتجنب الاغذية الغنية به ويحتوي الملح على معدن الصوديوم الذي يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم.