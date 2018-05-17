إيكاو تفتح النار على قطر : تخترق قواعد سلامة الطيران المدني

طلال الضوي(صدى):

فتح مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني ” إيكاو ” ، اليوم الخميس، على ممارسات قطر الخارقة لقواعد سلامة الطيران المدني؛ على خلفية تكرار اقتراب مقاتلاتها من طائرات مدنية إماراتية.

وقالت ” إيكاو ” : ” المخاطر جاءت من جراء خروقات قطر لقواعد سلامة الطيران المدني عبر اقتراب مقاتلاتها من طائرات مدنية مسجلة بالإمارات ” .

وأكدت على أهمية التعاون بين السلطات المدنية والعسكرية والتطبيق الفعال لاحترام مبادىء سلامة الطيران المدني، والحفاظ على سلامة الطيران المدني وحماية أرواح المدنيين المسافرين.

كما أيدت مخاوف الإمارات بشأن المخاطر التي تواجهها سلامة الطيران المدني بسبب العمليات العسكرية القطرية.

يجدر الإشارة إلى أن المقاتلات القطرية اعترضت طائرات إماراتية مدنية بشكل متكرر خلال الأونة الأخيرة؛ مما يعرض سلامة الركاب إلى الخطر، وكان أخر تلك التصرفات الاستفزازية منذ 4 أسابيع حيث اعترض مقاتلات قطر طائرة خلال عبورها الأجواء التي تديرها دولة البحرين، في رحلة مجدولة ومعروفة المسار.