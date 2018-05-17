أمجد طه يطالب بمحاسبة رامز جلال: يهين المشاهد العربي

أماني الغامدي(صدى):

شن الخبير السياسي والاستراتيجي، أمجد طه، اليوم الخميس، هجومًا حادًا على برنامج المقالب الشهير” رامز تحت الصفر ” ؛ الذي يتم عرضه بشكل مختلف كل عام في شهر رمضان.

وبالتزامن مع إنطلاق الحلقة الأولى، قال ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” رامز تحت الصفر، فكرة وإنتاج رخيص .. وتمثيل واضح ..يجب محاسبة رامز لإهانته للشاشة والإستهانه بالمشاهد العربي.. ومقاطعة من يظهر معه… فعلاً رامز تحت الصفر تمثل وفكرة ورسالة “.

وتوافقت أراء المشاهدين أيضًا مع لأمجد طه عبر منصة ” تويتر “، حيث يرى المغردين أن الحلقة الأولى من البرنامج اتسمت بالضعف، منتقدين تكرار الفكرة نفسها كل عام.