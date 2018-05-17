” الفاتح ” مهمة الإنقاذ للإمام إذا أخطأ في الصلاة

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين، في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الخميس إنها تعين متخصصين للرد على أئمة المسجد الحرام حال أخطأوا في التلاوة.

وبيّنت ” الإدارة ” ، أن من يتولى هذه المهمة يطلق عليه اسم ” الفاتح على الإمام ” ، ويشغل هذا المنصب الشيخ الدكتور ” عبدالعزيز الحاج ” ، ويساعده في مهمته مؤخرًا المؤذن ” حمد الدغريري ” ، حيث يتناوبان في الصلاة خلف أئمة الحرم في الصلوات الجهرية.

وأكدت ” الإدارة ” ، أن أئمة الحرم المكي نادرًا ما يخطئون في القراءة، ولكن رئاسة الحرمين تضع جميع احتياطاتها، حتى وإن بدت غير ضرورية.

ولفتت إلى أن الشيخ ” عبدالعزيز الحاج ” ، يتولى مهمة الرد على أئمة الحرم المكي منذ سنوات عدة، ودائمًا ما يصلي في الصفّ الأول خلف الإمام مباشرة.