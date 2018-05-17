” الفاتح ” مهمة الإنقاذ للإمام إذا أخطأ في الصلاة
أعلنت إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين، في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الخميس إنها تعين متخصصين للرد على أئمة المسجد الحرام حال أخطأوا في التلاوة.
وبيّنت ” الإدارة ” ، أن من يتولى هذه المهمة يطلق عليه اسم ” الفاتح على الإمام ” ، ويشغل هذا المنصب الشيخ الدكتور ” عبدالعزيز الحاج ” ، ويساعده في مهمته مؤخرًا المؤذن ” حمد الدغريري ” ، حيث يتناوبان في الصلاة خلف أئمة الحرم في الصلوات الجهرية.
وأكدت ” الإدارة ” ، أن أئمة الحرم المكي نادرًا ما يخطئون في القراءة، ولكن رئاسة الحرمين تضع جميع احتياطاتها، حتى وإن بدت غير ضرورية.
ولفتت إلى أن الشيخ ” عبدالعزيز الحاج ” ، يتولى مهمة الرد على أئمة الحرم المكي منذ سنوات عدة، ودائمًا ما يصلي في الصفّ الأول خلف الإمام مباشرة.
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