بالفيديو.. شجار حاد بين وافدين بسبب وجبات الإفطار في أول أيام رمضان
شهد أول ايام رمضان مشاجرة حادة بين الوافدين؛ أثناء توزيع وجبات ا لإفطار عليهم في إحدى المناطق.
ووثق مواطن لحظة الشجار بين الوافدين، كما أظهر توزيع الوجبات بشكل غير أدمي أسفر في النهاية عن سقوط الوجبات على الأرض في الشارع وإهدارها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47202 ] نشر منذ 52 دقيقة
هذا منظر لايليق ابد ,,
تركي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 43 دقيقة
معك حق اخي ابو محمد هذا منظر لا يليق ابدا بهذا الشهر الكريم
فهد[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 41 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله ليش يعملون هيك
فارس….[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 11 دقيقة
هاللي بالفيديو يشتغلون ويستلمون رواتب وقادرين انهم يشترون لانفسهم فطور وسحور والمفروض بدل كذا يتم توزيع مبالغ الطعام على الارامل والايتام وتسديد ايجارات المعسرين لانهم احق من هؤلاء