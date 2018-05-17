بالفيديو.. شجار حاد بين وافدين بسبب وجبات الإفطار في أول أيام رمضان

حمود العنزي(صدى):

شهد أول ايام رمضان مشاجرة حادة بين الوافدين؛ أثناء توزيع وجبات ا لإفطار عليهم في إحدى المناطق.

ووثق مواطن لحظة الشجار بين الوافدين، كما أظهر توزيع الوجبات بشكل غير أدمي أسفر في النهاية عن سقوط الوجبات على الأرض في الشارع وإهدارها.