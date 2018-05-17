رفع درجة الاستعدادات بمستشفيات ” عدن ” تأهبًا للإعصار

فهمي محمد(صدى):

أكد ” جمال خدابخش ” مدير مكتب الصحة والسكان بمدينة ” عدن ” ، اليوم الخميس، علي رفع جاهزية المستشفيات في العاصمة المؤقتة.

وقال ” خدابخش ” ، إن هذا الإجراء جاء تحسبًا للإعصار القادم من المحيط الهندي، والذي قد يضرب السواحل الجنوبية لليمن.

ولفت مدير مكتب الصحة، إلى أن ” الطواقم الطبية، وفرق الإسعاف، في المستشفيات الحكومية والخاصة ” ستظل في حالة تأهب واستعداد لثلاثة أيام بداية من اليوم، تحسبًا لأي أمر طارئ.