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رفع درجة الاستعدادات بمستشفيات ” عدن ” تأهبًا للإعصار

رفع درجة الاستعدادات بمستشفيات ” عدن ” تأهبًا للإعصار
فهمي محمد(صدى):

أكد ” جمال خدابخش ” مدير مكتب الصحة والسكان بمدينة ” عدن ” ، اليوم الخميس، علي رفع جاهزية المستشفيات في العاصمة المؤقتة.

وقال ” خدابخش ” ، إن هذا الإجراء جاء تحسبًا للإعصار القادم من المحيط الهندي، والذي قد يضرب السواحل الجنوبية لليمن.

ولفت مدير مكتب الصحة، إلى أن ” الطواقم الطبية، وفرق الإسعاف، في المستشفيات الحكومية والخاصة ” ستظل في حالة تأهب واستعداد لثلاثة أيام بداية من اليوم، تحسبًا لأي أمر طارئ.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 47202 ] نشر منذ 37 دقيقة

الله يستر على المسلمين ,, آمين ,,

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