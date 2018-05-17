” جلد الحرامية في أولى حلقاته “.. شير شات يحارب الفساد والمشاهدين يتفاعلون

أماني الغامدي(صدى):

شهد مسلسل شير شات، تفاعل كبير من الجمهور في أول أيام عرضه، حيث ناقش قضايا الفساد والتي تسعى المملكة للتخلص منها والقضاء عليها من خلال تنظيم الحملات الرقابية والتحقيق مع المتورطين في الفساد.

وأطلق المواطنين هاشتاج ” شير شات ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، معبرين عن إعجابهم بالمسلسل الذي يدعم نهج المملكة في الاصلاحات والقضاء على الفساد.

وقال أحدهم : جلد الحرامية في اول حلقة اهلاً بالعودة الجميييلة يا ابو راكان، في حين أضاف آخر : نأمل مواصلة ضرب اوكار الفساد بيد من حديد.

وأضاف آخر : تابعو شير شات راشد الشمراني مسوي نفسه يحارب الفساد والمثاليه الزايده والحين يبي يصير وزير وينقلب ١٨٠ درجه.

ويذكر أن مسلسل ” شير شات من بطولة النجوم راشد الشمراني، وفايز المالكي، وحسن عسيري.