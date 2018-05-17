بالفيديو .. سيارة تقتلع كاميرا ” ساهر” بطريق صبيا بجازان
وثق مواطن إتلاف لكاميرا ساهر على الطريق الدولي السريع بين محافظة صبيا- وبيش في جازان، في أول أيام شهر رمضان المبارك
جدير بالذكر، أن العديد من كاميرات الرصد الآلي ” ساهر ” ، قد تعرضت لمحاولات إتلاف كثيرة سابقة، في مناطق عدة بالمملكة، حيث أصبح الأمر بمثابة ” حرب ” بينها وبين قائدي السيارات المخالفين، وغير الملتزمين بالسرعة النظامية.
نهى[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 48 دقيقة
مو عايزين اي مراقبة صايرين مدروشين ع الطريق ههههههه
فهد[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 47 دقيقة
والله مو اخلاق خصوصا بها الايام