بالفيديو .. سيارة تقتلع كاميرا ” ساهر” بطريق صبيا بجازان

تركي السالم(صدى):

وثق مواطن إتلاف لكاميرا ساهر على الطريق الدولي السريع بين محافظة صبيا- وبيش في جازان، في أول أيام شهر رمضان المبارك

جدير بالذكر، أن العديد من كاميرات الرصد الآلي ” ساهر ” ، قد تعرضت لمحاولات إتلاف كثيرة سابقة، في مناطق عدة بالمملكة، حيث أصبح الأمر بمثابة ” حرب ” بينها وبين قائدي السيارات المخالفين، وغير الملتزمين بالسرعة النظامية.