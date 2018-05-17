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  • نشر : منذ 55 دقيقة
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  • حوادث

بالفيديو .. سيارة تقتلع كاميرا ” ساهر” بطريق صبيا بجازان

بالفيديو .. سيارة تقتلع كاميرا ” ساهر” بطريق صبيا بجازان
تركي السالم(صدى):

وثق مواطن إتلاف لكاميرا ساهر على الطريق الدولي السريع بين محافظة صبيا- وبيش في جازان، في أول أيام شهر رمضان المبارك

جدير بالذكر، أن العديد من كاميرات الرصد الآلي ” ساهر ” ، قد تعرضت لمحاولات إتلاف كثيرة سابقة، في مناطق عدة بالمملكة، حيث أصبح الأمر بمثابة ” حرب ” بينها وبين قائدي السيارات المخالفين، وغير الملتزمين بالسرعة النظامية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 48 دقيقة

مو عايزين اي مراقبة صايرين مدروشين ع الطريق ههههههه

[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 47 دقيقة

والله مو اخلاق خصوصا بها الايام

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