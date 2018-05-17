الاتحاد الأوروبي يتهم جماهير أتلتيكو مدريد بالعنصرية

ماجد محمد(صدى):

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” ، اتهام لفريق أتلتيكو مدريد، بعد قيام جماهير الفريق برفع لافتة عنصرية في المباراة النهائية بالدوري الأوروبي أمام مارسيليا.

وذكر الاتحاد في بيان صحفي ،اليوم الخميس، أن قضيتهم التأديبية سيتم التعامل معها من قبل لجنة القيم والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي يوم 31 من الشهر الجاري ،

ويُذكر أن الفريق الإسباني فاز بالمباراة النهائية التي أقيمت،أمس الأربعاء، بثلاث أهداف مقابل لاشىء، وأطلقت جماهيره الألعاب النارية، بينما تم اتهام فريق مارسيليا أيضا بوقوع اضطرابات بين الجماهير، وإشعال الألعاب النارية، وإلقاء الأشياء والقيام بأعمال مضرة مما تسبب في تأخير انطلاق المباراة.