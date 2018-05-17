خبير تغذية يحذر من تناول الفول على السحور

القاهرة(صدى):

في الوقت الذي ينصح فيه خبراء التغذية باعتماد طبق الفول كطعام أساسي على مائدة السحور، لقدرته على إطالة فترة الشعور بالشبع خلال ساعات الصوم حتى الظهيرة؛ أوصى الدكتور حازم المصري أخصائي التغذية بالمركز المصري البريطاني، بعدم تناوله، وذلك لأنه يسبب عسر الهضم، بالإضافة إلى إصابة معظم المصريون بالقولون العصبي، وبالتالي فهو ليس الاختيار الأفضل لهم.

وأضاف أنه لا يفضل تناول الفول على مائدة السحور، لأن كثير من الأشخاص يخلدون إلى النوم بعد تناول وجبة السحور مباشرة، وبالتالي قد يسبب ذلك عديد من مشاكل المعدة والهضم، مؤكدا على ضرورة تناول 10 ملاعق منه فقط، مع رغيف خبز، هذا بالإضافة إلى شريحة من البطيخ أو علبة زبادي لضمان سهولة عملية الهضم، مع كوب من الماء لو كان الفول طبق أساسي وليس له بديل .