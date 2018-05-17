15 رمضان .. جلسة مرتقبة ساخنة بين وزير الإسكان وأعضاء مجلس الشورى
يستعد أعضاء مجلس الشورى للقاء ماجد الحقيل وزير الإسكان، وذلك يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من رمضان، ومن المرتقب أن تشهد الجلسة مداخلات ساخنة من جانب الأعضاء فيما يتعلق ببرامج وزارة الاسكان.
ويتوقع أن تشهد الجلسة مناقشات حول الأحكام القضائية النافذة التي صدرت مؤخرا ضد الصندوق العقاري، بالاضافة إلى مناقشة الوزير في البرامج الإسكانية التي أعلنتها وزارته خلال الأيام الماضية وكذلك القروض العقارية والبرامج التي يصدرها صندوق التنمية العقارية.
ابو ياسر.[ عدد التعليقات: 436 ] نشر منذ 1 ساعة
كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه
ومبارك عليكم الشهر الكريم
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الاسكان …وصندوق التنميه العقاريه ..والشورى
والله ما وراكم الا الفقر وقلة الدبره ..
ناصر[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 60 دقيقة
المناقشات حول الأحكام القضائية النافذة التي صدرت مؤخرا ضد الصندوق العقاري من اهم النقاط والقضايا حيث انه يشمل الكثير من الاسئلة ونريد معرفة ما تقوم به الوزارة تجاه هذا
فهد[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 57 دقيقة
نتمنى ان نرى تغيير بعد هذه الجلسة