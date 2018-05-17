15 رمضان .. جلسة مرتقبة ساخنة بين وزير الإسكان وأعضاء مجلس الشورى

نايف السالم(صدى):

يستعد أعضاء مجلس الشورى للقاء ماجد الحقيل وزير الإسكان، وذلك يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من رمضان، ومن المرتقب أن تشهد الجلسة مداخلات ساخنة من جانب الأعضاء فيما يتعلق ببرامج وزارة الاسكان.

ويتوقع أن تشهد الجلسة مناقشات حول الأحكام القضائية النافذة التي صدرت مؤخرا ضد الصندوق العقاري، بالاضافة إلى مناقشة الوزير في البرامج الإسكانية التي أعلنتها وزارته خلال الأيام الماضية وكذلك القروض العقارية والبرامج التي يصدرها صندوق التنمية العقارية.