أمير القصيم يطالب المساجد بالالتزام بالفصل بين أذاني المغرب والعشاء بساعتين

سالم المطيري(صدى):

دعا أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، مساجد المنطقة بالتزام بالفاصل الزمني المحدد بساعتين بين أذاني المغرب والعشاء خلال شهر رمضان، وعدم الجمع بين أذان العشاء والإقامة دون الفصل بينهما.

وأكد أمير المنطقة في خطاب أرسله لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم على أهمية متابعة تنفيذ ذلك، وتطبيق النظام بحق المخالفين.

وشدد الأمير فيصل بن مشعل، على عدم خضوع أئمة المساجد والمؤذنين لرغبات المأمومين في تعجيل أذان العشاء قبل الوقت المحدد في التقويم.