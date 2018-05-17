تخوفا من جيسوس.. الهلال يوجه أنظاره إلى البرازيلي كاريلي

نواف السالم(صدى):

تتوجه أنظار رئيس النادي العاصمي سامي الجابر نحو المدبر الفني البرازيلي الشاب فابيو كاريلي، وذلك بعد عدم التوصل لاتفاق نهائي مع البرتغالي جورجي جيسوس.

وتزداد حدة المخاوف لدى الهلاليين من تعقد صفقة المدرب جيسوس؛ نظرًا لاهتمام العديد من أندية البرتغاله به بالإضافة إلى الأمور المالية المتوقع فرضها على المدر بمن قبل سبوتينج لشبونة حال الانتقال للهلال.

يُذكر أن ” كاريلي ” من أبرز المدربين البرازيليين الصاعدين في عالم كرة القدم، حيث أشارت التقارير إلى قدراته المميزة كمدرب يعتمد الأسلوب العلمي في عمله.

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