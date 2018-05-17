” السدحان ” يحذر من رسالة تهنئة منسوبة للنبي

نايف السالم(صدى):

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، رسالة منسوبة إلى الرسوم صلى الله عليه وسلم، زاعمين أنها تهنئة الرسول لأصحابه بقدوم الشهر الكريم.

ومن جانبه حذر الداعية الدكتور عبدالعزيز السدحان، اليوم الخميس، من انتشار هذه الرسالة مؤكدًا أنها غير حقيقية، قائلًا ” الصياغة الخاصة برسالة التهنئة المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم مستمدة من حديث مكذوب “.

وقال ” السدحان ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” تنبيه: انتشرت بكثرة هذه الرسالة: هذه تهنئة رسول الله ﷺ، لأصحابه بقدوم رمضان، وأنا أهنئكم بها: (أتاكم رمضان شهر يغشاكم الله فيه، فينزل فيه الرحمة، ويحط الخطايا، ويستجيب الدعاء ويباهي بكم). وينبغي الحذر والتحذير من نشرها لأن الحديث الوارد فيها حديث مكذوب على النبي ﷺ “.