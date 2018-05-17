أودي Q8 موديل 2019 تظهر بصورة تشويقية

متابعات(صدى):

تخطط أودي للكشف عن سيارتها Q8 موديل 2019 الجديدة من خلال سلسلة تشويقية تبلغ 5 حلقات للسيارة تبدأ في 21 مايو من خلال فيديو قصير للسيارة يعطي لمحة حولها ويركز حول عملية اختطاف تحدث والشخصية الرئيسية في الفيديو ستستخدم السيارة لمطاردة المجرمين ومعرفة ما يحدث.

كما كشفت الشركة عن رسوم للسيارة المرتقبة تظهر تصميمها الانسيابي المميز والسقف الانسيابي المنحدر والركائز D الطويلة والاسبويلر الخلفي والمصابيح الخلفية الرفيعة المتصلة عبر شريط رفيع كما في A8 السابقة مع أقواس عجلات عضلية خلفية ومخارج عادم مزدوجة وصادم خلفي شرس.

ويستمر التصميم الرياضي في مقصورة السيارة عالية التقنية التي تتميز بعدادات رقمية ونظام ترفيهي وشاشة سفلية توفر التحكم في المناخ ومزايا أخرى كما رصدت صور تجسسية سابقة للسيارة فرش جلدي فيها ولمسات معدنية وفتحات تهوية مميزة.

وستحمل السيارة محرك يتوقع أن يشمل نسخة رباعية الاسطوانات سعة2 لتر بقوة 252 حصان ومحرك V6 سعة 3 لتر بشاحن توربيني بقوة 355 حصان ويتوقع تقديم نسخة هجينة من السيارة بمحرك V6 سعة 3 لتر ومحرك كهربائي بقوة تبلغ 443 حصان ومدى تنقل كهربائي 59 كم.