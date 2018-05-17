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استقالة محقق بأمريكا اكتشف ظلمه لمسجون بعد 18 سنة

استقالة محقق بأمريكا اكتشف ظلمه لمسجون بعد 18 سنة
واشنطن(صدى):

أعلن المدعي العام جوش هاولي في ولاية ميزوري ، بإسقاط التهم الموجهة لـ ” ديفيد روبنسون ” أمريكي من أصول إفريقية وإطلاق سراحه، الاثنين الماضي، بعدما قضى نحو 18 عامًا خلف القضبان، على خلفية إدانته في 2001 بقتل شخص يدعى شيلا بوكس.

وكان ” روبنسون ” صاحب تاريخ عتيد في جرائم المخدرات، جعله هدفاً سهلاً للاتهام بقتل ” بوكس ” ، خلال إتمام صفقة مخدرات بينهما ، وهو ماأدى إلى امضائه 18 عامًا خلف القضبان بسبب جريمة قتل لم يرتكبها .

ويُذكر أن رغم اعتراف القاتل الحقيقي بالجريمة، وإقرار الشاهدين اللذين ساعدا في إدانته بأنهما كاذبان، بقي ” روبنسون ” في السجن لسنوات، مما أدى إلى استقالة المحقق الرئيسي في الجريمة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 47173 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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