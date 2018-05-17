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بعد عتق رقبة أخيه.. وفاة سعود بن رطيب القحطاني بحادث مروري

بعد عتق رقبة أخيه.. وفاة سعود بن رطيب القحطاني بحادث مروري
علي القحطاني(صدى):

توفى الشيخ سعود بن رطيب آل فرسان القحطاني المشهود له وقفته الإنسانية والخلوقة في قضية عتق رقبة، صباح اليوم الخميس، في حادث مروري.

يُذكر أن الشيخ سعود بن رطيب القحطاني كان استقبل الوفود في مرسم آل عاطف في المزاحمية؛ لجمع الدية المشروطة من أهل الدم لعتق رقبة أخيه بندر بن رطيب والتي بلغت 50 مليونًا، والتي اكتملت أول أمس.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 1 ساعة

لاالله الا الله وحده لا شريك له ,, الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه

[ عدد التعليقات: 660 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوه الا بالله مادايم الا وجه الله

[ عدد التعليقات: 16956 ] نشر منذ 55 دقيقة

لا حول و لا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 52 دقيقة

الله يغفر له ..توفي اول يوم من رمضان وهو صائم

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