بعد عتق رقبة أخيه.. وفاة سعود بن رطيب القحطاني بحادث مروري
توفى الشيخ سعود بن رطيب آل فرسان القحطاني المشهود له وقفته الإنسانية والخلوقة في قضية عتق رقبة، صباح اليوم الخميس، في حادث مروري.
يُذكر أن الشيخ سعود بن رطيب القحطاني كان استقبل الوفود في مرسم آل عاطف في المزاحمية؛ لجمع الدية المشروطة من أهل الدم لعتق رقبة أخيه بندر بن رطيب والتي بلغت 50 مليونًا، والتي اكتملت أول أمس.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47173 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله ,,
ماجد[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 1 ساعة
لاالله الا الله وحده لا شريك له ,, الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه
طلال[ عدد التعليقات: 660 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوه الا بالله مادايم الا وجه الله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16956 ] نشر منذ 55 دقيقة
لا حول و لا قوة الا بالله
صانع حلوى[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يغفر له ..توفي اول يوم من رمضان وهو صائم