بعد عتق رقبة أخيه.. وفاة سعود بن رطيب القحطاني بحادث مروري

علي القحطاني(صدى):

توفى الشيخ سعود بن رطيب آل فرسان القحطاني المشهود له وقفته الإنسانية والخلوقة في قضية عتق رقبة، صباح اليوم الخميس، في حادث مروري.

يُذكر أن الشيخ سعود بن رطيب القحطاني كان استقبل الوفود في مرسم آل عاطف في المزاحمية؛ لجمع الدية المشروطة من أهل الدم لعتق رقبة أخيه بندر بن رطيب والتي بلغت 50 مليونًا، والتي اكتملت أول أمس.