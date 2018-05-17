بالفيديو.. سجين يثر ضجة بين المتابعين بزنزانة بها تليفزيون وبلاي ستيشن

لندن(صدى):

أثار شاب سجين داخل سجن بريطاني، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، محكوم عليه بالسجن 12 عاماً لحيازته أسلحة وذخيره بدون ترخيص ، عقب بثه مقطع فيديو لزنزانته التي تحتوي على جهاز ” بلاي ستيشن ” وتليفزيون بشاشة مسطحة، ويرتدي قلادة ذهبية.

وكانت ثبت إدانته بحيازة سلاح ناري بغرض ارتكاب جريمة بعد محاكمة لمدة أربعة أيام في محكمة في لندن.

وأنضم السجين إلى المدونة ” عالية ماريا ” خلال بث مباشر مع مئات المعجبين، حيث استغرق الفيديو 17 دقيقة، وظهر يوسف يستخدم هاتفه المحظور ويبث لقطات ليتفاخر بحياته المرفهة داخل السجن.

وعرض الشاب جهاز ألعاب وجهاز تليفزيون بشاشة مسطحة ومجموعة من أقراص الفيديو الرقمية، كما استعرض مجوهراته التي يرتديها حول رقبته، وأكواما من الطعام المعلب وعبوات السجائر.