” المرور ” تدعو المواطنات والمقيمات لاستبدال رخصهن لرخص سعودية
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، عن موعد تلقي طلبات استبدال رخص القيادة الخاصة بالمواطنات والمقيمات في المملكة برخص قيادة سعودية.
وأوضح المرور على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أنه سيتم بدء تلقي طلبات استبدال الرخصة اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 5/9/1439هـ.
كما دعا كافة المواطنات والمقيمات في المملكة الراغبات في استبدال رخص القيادة التي حصلن عليها من دول أخرى برخص قيادة سعودية بتسجيل طلباتهن عبر الموقع (هنا ) واختيار موعد لاستكمال إجراءات إستبدال الرخصة.
طلال[ عدد التعليقات: 660 ] نشر منذ 1 ساعة
مارح ينطلب اذن ولي امرك عشان تسوقين بس رح ينطلب اذنه عشان تخرجين بعد ما تتوقفين!
برافو سعوديه محد يفوز عليك بالتناقض.