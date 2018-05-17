” المرور ” تدعو المواطنات والمقيمات لاستبدال رخصهن لرخص سعودية

حمود العنزي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، عن موعد تلقي طلبات استبدال رخص القيادة الخاصة بالمواطنات والمقيمات في المملكة برخص قيادة سعودية.

وأوضح المرور على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أنه سيتم بدء تلقي طلبات استبدال الرخصة اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 5/9/1439هـ.

كما دعا كافة المواطنات والمقيمات في المملكة الراغبات في استبدال رخص القيادة التي حصلن عليها من دول أخرى برخص قيادة سعودية بتسجيل طلباتهن عبر الموقع (هنا ) واختيار موعد لاستكمال إجراءات إستبدال الرخصة.