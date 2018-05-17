أمير الباحة يتحدث عن ذكرياته مع شهر رمضان

إبراهيم الزهراني(صدى):

حكى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، ذكرياته مع شهر رمضان المبارك وأهم الشخصيات التي يفتقدها، وعاداته التي يحرص عليها في الشهر المبارك.

وأكد ” بن سعود ” إنه يفتقد في شهر رمضان المغفور له الملك خالد بن عبدالعزيز، الذي كانت له معه ذكريات كثيرة في هذا الشهر، لافتًا إلى أنه منذ أعوام يقضي العشر الأواخر بجوار بيت الله الحرام، مضيفًا أن شهر رمضان يعني له تاريخًا ناصعًا من الأمجاد والبطولات، وتتجلى فيه قيم التكافل والتواصل.

وقال أمير الباحة أن البلد الذي يستهويه في الصيام هو الرياض، فضلًا عن الطائف في زمن حكم الملك خالد، مشيرًا إلى أنه اعتاد الإفطار مع والدته وزوجته وأولاده وبنته وأحفاده وأسباطه، عدا رمضان الماضي الذي تغيّر قليلا بعد أن استلم مهام عمله في الباحة.

وفي جانب آخر، أشار الأمير حسام بن سعود إلى أن طبقه المفضل في رمضان هو الشوربة والسمبوسة وفول خلوفة، بينما أكد أنه لا يشاهد التلفاز كثيرًا في رمضان لكنه يحتفظ بذكريات برنامج ” على مائدة الإفطار ” الذي كان يقدمه الشيخ الطنطاوي؛ داعيًا الجنود البواسل المرابطين على كل جبهات الوطن ومتفوقي الباحة إلى مشاركته الإفطار.