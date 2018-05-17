رجل يحتفل بشهر رمضان بإطلاق النار على نفسه

أنقرة(صدى):

أطلق رجل تركي النار على ساقه عن طريق الخطأ ، عقب إطلاقه عدة أعيرة نارية أثناء الاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك.

على الفور تم نقل الرجل إلى مستشفى أتاتورك الحكومي للعلاج، في حين تم إرسال قوات إلى القرية كجزء من الإجراءات الأمنية.

وأكدت الشرطة التركية ، أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد 10 من السكان المحليين تبين أنهم أطلقوا النار في الهواء.

وعلى الرغم من حظر إطلاق النار في الهواء، فإنه يعد عادة شائعة في الاحتفالات العامة بين الشعب التركي في المناطق الريفية النائية.