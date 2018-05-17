الآن.. انطلاق قناة sbc الجديدة

عادل الحربي(صدى):

انطقلت، منذ قليل، القناة السعودية الجديدة SBC، وذلك بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك تحت شعار ” مستقبلنا وصل “.

وأعلنت القناة السعودية على حسابها الرسمي على ” تويتر ” انطلاق القناة، مغرده ” الان انطلاق قناة SBC “، حيث تهدف القناة أن تكون لائقة بقوة المملكة وتتماشى مع رؤية 2030.

اقرأ أيضا: