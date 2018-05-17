الآن.. انطلاق قناة sbc الجديدة
انطقلت، منذ قليل، القناة السعودية الجديدة SBC، وذلك بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك تحت شعار ” مستقبلنا وصل “.
وأعلنت القناة السعودية على حسابها الرسمي على ” تويتر ” انطلاق القناة، مغرده ” الان انطلاق قناة SBC “، حيث تهدف القناة أن تكون لائقة بقوة المملكة وتتماشى مع رؤية 2030.
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طلال[ عدد التعليقات: 732 ] نشر منذ 2 ساعتين
معالي الوزير ورئيس الهيئة الاستاذ داوود الشريان بوركت جهودكم.. وشكراً لسعيكم وعملكم المتسارع طوال الفترة الماضية، على هذه النقله والنهضة الاعلامية والتلفزيونية..المشرفة والطامحة، المتناسقة مع الرؤية الوطنية، والقادم معكم اجمل واعظم 🇸🇦💚💚
ماجد[ عدد التعليقات: 660 ] نشر منذ 2 ساعتين
من شفت اسلوب وصياغة الي يقدمون فقرات البرامج الرمضانية وانا عارف انكم على نفس طماطكم…. مافي امل تتطورون
خلوها شركة يمكن تكون افضل
الإذاعة ابرك منكم بكثير
خديجه[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 2 ساعتين
قناة تظهر لي خالد الفراج وحسن عسيري لا تستحق البحث والعناء في الرسيفر
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقين من نجاح الى نجاح
#SBC لايوقف