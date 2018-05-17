بالصور.. رجال أمن الحرم يقدمون جهودا كبيرة لخدمة الزوار أول أيام رمضان

نايف السالم(صدى):

لم يتوان رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام والقوة الخاصة للحج والعمرة في مساعدة وخدمة الزوار والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، حيث يقوم أفراد هذه القوات المنتشرون في ساحات وأروقة المسجد الحرام بتسهيل حركتهم وتنقلهم، وتقديم جهودًا كبيرة.

ويقوم أفراد القوة الخاصة بإرشاد الزوار والمعتمرين بالإضافة إلى الانتشار في أرجاء المسجد الحرام والساحات والأدوار للحفاظ على الأمن ومساعدة المحتاج.