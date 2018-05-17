” فيفا ” يعلن عن تصنيف الأخضر على مستوى العالم

نواف السالم(صدى):

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، اليوم الخميس، عن التصنيف الجديد للمنتخبات والذي يصدر شهريًا؛ حيث لم يشهد تغييرات في مراكز أول 47 فريقًا على مستوى العالم، بينما تقدّم المنتخب الوطني ثلاثة مراكز ليصبح الـ67 على مستوى العالم وذلك لأنه من الفرق القليلة التي لعبت مباريات ودية منذ 12 أبريل الماضي موعد إصدار التصنيف الماضي.

وحافظ منتخب مصر على المركز 46 والخامس على مستوى أفريقيا بعد تونس 14 والسنغال 28 والكونغو الديموقراطية 38 والمغرب 42، بينما جاء ترتيب أول 10 منتخبات عربية كالتالي: تونس 14 المغرب42 مصر 46 الجزائر 64 السعودية 67 سوريا 76 الإمارات 81 لبنان 82 عمان 87 فلسطين 88.