مجموعة الأخضر.. الدب الروسي متذبذب وثبات الفراعنة والأوروغواي

طلال الغامدي(صدى):

استمر بقاء المنتخب المصري الذي يوجد بالمجموعة الأولى في كأس العالم بروسيا بجانب السعودية وروسيا والأوروغواي؛ في المركز ال46 عالميًا عن تصنيف شهر مايو الجاري برصيد 636 نقطة، بينما جاء المنتخب الروسي في المركز ال66 عالميًا برصيد 493 نقطة، أما المنتخب الأوروغوياني فاحتل المركز ال17 عالميًا برصيد 976 نقطة.

ويواجه المنتخب الوطني منتخب روسيا يوم 14 يونيو المقبل في مباراة ستُقام على ملعب لوجينكي في مدينة موسكو الروسية، في افتتاح المونديال، كما جاء تأهل الأخضر إلى المونديال بعد الفوز على المنتخب الياباني بنتيجة هدف دون رد سجله اللاعب فهد المولد في الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى المونديال الروسي.

ومن الجدير بالذكر، إنه سبق لمنتخب الأوروغواي الفوز ببطولة كأس العالم في مناسبتين عامي 1930و1950، بينما سبق لروسيا المشاركة في مونديال 2014 والذي أقيم في البرازيل لكنه ودع المسابقة من الدور الأول، كما أن منتخب الفراعنة نجح في التأهل إلى المونديال بعد غياب استمر 28 عامًا منذ التواجد الأخير في كأس العالم عام 1990 في إيطاليا.