زوج ” قتيلة نجران ” يكشف تفاصيل جديدة
كشف المواطن زوج السيدة التي قتلت وابنها البالغ من العمر 18 عامًا، على يد أحد الجناة من أرباب السوابق والمتعاطين للمخدرات في نجران، تفاصيل جديدة عن كيفية قيام المتهم بجريمته.
وأوضح زوج السيدة أن الجاني تنكر في لباس امرأة ” عباءة وشيلة وغطوة ” أثناء ارتكاب الجريمة، فيما قام أحد أفراد عصابته بتوصيله إلى جوار المنزل في حي الضباب، واندس بين الأشجار، وما إن وصلت سيارة العائلة حتى انهال بوابل من الرصاص على الأم التي حاولت افتداء ابنها واحتضنته لتقيه من الرصاص، لكن المجرم أفرغ الرصاص في الأم وابنها.
وأشار زوج الضحية والألم يعتصره إلى إنه اضطر لمغادرة تلك البقعة التي قضى فيها نحو 40 عامًا من حياته، وعرض منزله للبيع، فيما سيارة العائلة أتلفتها نيران الجاني، راحلًا إلى خميس مشيط؛ مطالبًا بتطبيق حد الحرابة على المجرم بشكل فوري.
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1166 ] نشر منذ 53 دقيقة
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اكيييييد ………..
ماجد[ عدد التعليقات: 652 ] نشر منذ 44 دقيقة
المصيبة ان وجيه الخير سينتفضون بعد سنة لجمع ديته المليونية دون ان يدفع المجرم رياﻵ واحدآبل ربما تبقى له منهامليون اومليونين حسب حجم قبيلته
طلال[ عدد التعليقات: 726 ] نشر منذ 44 دقيقة
القصاص افضل حل لمن يتجرا ويهايط ويستهتر بأرواح الآخرين …
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 43 دقيقة
حسبنا الله ونعم والوكيل فيه الي حرم هل الأبناء من امهم فدت بروحها لأجل أبنها الله واكبر الأم هي الحياة كلها هي كل شي بهذه الدنيا الله يرحمك يأم بدر وربي يجعل مثواك الجنة والى جنات الفردوس والله يصبر اولادك على فراقك هذا حال الدنيا كل شي مقدر ومكتوب
همس[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 43 دقيقة
بسيط الموضوع يتم جمع دية ويستمر السيناريو الهمجي بأيدي المتخلفين في مستنقع الجهل والعقول الفارغة..
ابو روان[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 19 دقيقة
كلهم ياميه يتصافون مع بعضهم