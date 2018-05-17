زوج ” قتيلة نجران ” يكشف تفاصيل جديدة

نايف السالم(صدى):

كشف المواطن زوج السيدة التي قتلت وابنها البالغ من العمر 18 عامًا، على يد أحد الجناة من أرباب السوابق والمتعاطين للمخدرات في نجران، تفاصيل جديدة عن كيفية قيام المتهم بجريمته.

وأوضح زوج السيدة أن الجاني تنكر في لباس امرأة ” عباءة وشيلة وغطوة ” أثناء ارتكاب الجريمة، فيما قام أحد أفراد عصابته بتوصيله إلى جوار المنزل في حي الضباب، واندس بين الأشجار، وما إن وصلت سيارة العائلة حتى انهال بوابل من الرصاص على الأم التي حاولت افتداء ابنها واحتضنته لتقيه من الرصاص، لكن المجرم أفرغ الرصاص في الأم وابنها.

وأشار زوج الضحية والألم يعتصره إلى إنه اضطر لمغادرة تلك البقعة التي قضى فيها نحو 40 عامًا من حياته، وعرض منزله للبيع، فيما سيارة العائلة أتلفتها نيران الجاني، راحلًا إلى خميس مشيط؛ مطالبًا بتطبيق حد الحرابة على المجرم بشكل فوري.