إصرار شعب.. مئات الفلسطينيين يتوافدون على الأقصى لأداء الصلاة

القدس المحتلة(صدى):

توافد، أمس الأربعاء، مئات الفلسطينيين إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك في القدس الشريف، لأداء صلاة التروايح.

وبيَّنت صورًا متداولة، المصلين الفلسطينيين وقد أصروا على الصلاة في رحاب الأقصى، بالرغم من قمع سلطات الاحتلال المستمر، ومنعهم المتواصل من الوصول إلى المسجد الأقصى.

يذكر أن فلسطين كانت قد شهدت اشتباكات عنيفة خلال الأيام الماضية، خلال احتجاجاتهم على نقل السفارة الأمريكية للقدس الشريف، ما أدى إلى استشهاد ما يزيد عن 60 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال، وإصابة نحو 3 آلاف فلطسيني.