الليلة.. هلال رمضان يقع بالقرب من ” الزهرة ” في سماء المملكة

عادل الحربي(صدى):

ينتظر أن وقوع هلال قمر شهر رمضان المبارك، قرب كوكب الزهرة في سماء المملكة، اليوم الخميس، مع غروب الشمس.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبز زاهرة، أن هلال القمر سيظهر أكبر وأكثر سطوعًا بحوالي 5% و11% مقارنة بالأهلة المعتادة، مضيفًا أنه يمكن وصفه بـ ” هلال القمر العملاق ” .

وأشار إلى أن الجزء غير المضاء من سطح القمر سيكون مضاءًا بشكل خافت، في إشارة إلى أن القمر الجديد يحتضن القمر القديم؛ نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض وسقوطه على القمر.