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بالفيديو.. بلقيس فتحي تتحدث عن تجربتها في الحمل والولادة

بالفيديو.. بلقيس فتحي تتحدث عن تجربتها في الحمل والولادة
أماني الغامدي(صدى):

عبرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عن سعادتها بعد إنجابها طفلها الأول ” تركي ” في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تكشف به تجربتها خلال الحمل والولادة .

وقالت بلقيس في الفيديو ” طبعا مرحلة الحمل والولادة ما كانت سهلة وكلنا نعرف هذا .. لكن كنت مبسوطة بمروري بهذه التجرية ، وأدعو الله أن يٌطعم كل أٌنثى وأن تمر كل أنثى بهذه التجربة ” .

وتابعت ” في هذا الفيديو أخص كل أٌنثى تريد طفل وأتمنى ربنا يرزقها ويرزق كل اللي عايزين .. فالمرأة لم تكتمل أنوثتها إلا لما تصير أُم ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1166 ] نشر منذ 51 دقيقة

اللهم اني صائم يا بلقيس انتي وال زوجك ال

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