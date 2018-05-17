بالفيديو.. بلقيس فتحي تتحدث عن تجربتها في الحمل والولادة

أماني الغامدي(صدى):

عبرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي عن سعادتها بعد إنجابها طفلها الأول ” تركي ” في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تكشف به تجربتها خلال الحمل والولادة .

وقالت بلقيس في الفيديو ” طبعا مرحلة الحمل والولادة ما كانت سهلة وكلنا نعرف هذا .. لكن كنت مبسوطة بمروري بهذه التجرية ، وأدعو الله أن يٌطعم كل أٌنثى وأن تمر كل أنثى بهذه التجربة ” .

وتابعت ” في هذا الفيديو أخص كل أٌنثى تريد طفل وأتمنى ربنا يرزقها ويرزق كل اللي عايزين .. فالمرأة لم تكتمل أنوثتها إلا لما تصير أُم ” .