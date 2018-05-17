بالفيديو.. توافد الآلاف على ” الحرمين الشريفين ” لأداء صلاة الفجر

نايف السالم(صدى):

بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان الكريم، توافد آلاف المعتمرين والمقيمين والزوار؛ لأداء مناسكهم، حيث تتعلق قلوب المسلمين بالمساجد وتهفو إليه أفئدتهم.

حيث أدت جموع المصلين صلاة الفجر الأول من رمضان المبارك بالحرمين الشريفين، وتوافد المصلون من مواطنين ومقيمين ومعتمرين؛ لأداء الصلاة في جو مفعم بالسكينة والروحانية.

وأَمَّ الشيخ عبدالله الجهني، المصلين في صلاة الفجر الأول من شهر رمضان المبارك في المسجد الحرام، فيما أَمَّ الشيخ عبدالباري الثبيتي، المصلين في المسجد النبوي.