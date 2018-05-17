غرفة أبها توفر 125 فرصة عمل في مجال المبيعات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية عن توفير 152 فرصة عمل في القطاع الخاص بمسمى ” أخصائي مبيعات “.

وأوضح أمين عام الغرفة عبد الله الزهراني أن غرفة أبها تكثف جهودها لتكون حلقة وصل بين الشباب والفتيات الباحثين عن العمل والقطاع الخاص من خلال مركز التوطين بالغرفة الذي عقد شراكات مع عدد من القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن المركز استقبل طالبي العمل من الشباب ذوي المؤهلات ( الثانوية العامة فما فوق) للتنافس على العمل بوظيفة ” أخصائي مبيعات عطور ” ، منوهاً بإستراتجية الغرفة بتوفير كافة المعطيات المؤدية لدعم التوظيف ومن أهمها تطوير العلاقات مع القطاع الخاص ورجال الأعمال ودعم برامج التدريب.