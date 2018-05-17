حسام البدري يروي تفاصيل محاولة الأهلي المصري ضم محمد صلاح

طلال الغامدي(صدى):

روى المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، حسام البدري، تفاصيل محاولة الفريق ضم النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي الحالي، عندما كان لاعبًا في صفوف المقاولون العرب.

وأوضح ” البدري ” أن محمد رمضان نجم الأهلي السابق، طالبه بضم اللاعب، عندما كان لاعبا في صفوف المقاولون العرب قبل بداية احترافه الأوروبي، قائلًا: ” كان رمضان مديرًا للكرة بالمقاولون العرب في الجهاز الفني للمدرب محمد عامر، وقال لي إن هناك لاعبًا مميزًا بفريقه اسمه محمد صلاح، ولا بد من التحرك والحديث مع الإدارة، لأنه لاعب موهوب للغاية ” .

وأضاف حسام البدري: ” بالفعل تحركنا وبدأنا الاتصال بالمقاولون، لكن لم نكن محظوظين بالتعاقد معه، والحمد لله على ذلك، ربنا كرمه ” .